Сборная России весной 2017 года проведет матч в Сочи

Сборная России намерена в следующем году провести товарищеский матч на поле сочинского стадиона «Фишт». Встреча должна пройти весной, а соперником национальной команды станет одна из лучших европейских сборных.

«Тестовые матчи на стадионе «Фишт» пройдут в марте и мае 2017 года, и уже определено, что играть будет сборная России с одной из сильнейших команд Европы. И уже 19 июня следующего года состоится первая из четырех игр Кубка конфедераций. До жеребьевки игр Кубка осталось чуть больше месяца, она пройдет в Казани уже 26 ноября», – приводит слова вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды официальный сайт администрации Краснодарского края.