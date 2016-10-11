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    Промес в среду в Москве пройдет медицинское обследование

    Московский «Спартак» завтра узнает степень тяжести травмы игрока команды Квинси Промеса, которую он получил в матче за сборную Голландии с Францией (0:1) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

    «По словам медицинского штаба, у него поврежден голеностоп. Вечером он прилетает в Москву и завтра утром пройдет медицинское обследование, которое выявит степень серьезности травмы», – заявил руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

    Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

    Источник: ТАСС

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    11.10.2016 12:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +295

      dudarik 11 октября 2016, 18:45

      Скорейшего выздоровления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 11 октября 2016, 17:45

      Без промеса можно смело грузить против спартачка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 октября 2016, 14:01

      Антоха, не шути так! Здоровья тебе!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 11 октября 2016, 13:47

      хм

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 октября 2016, 13:45

      До коней восстановится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2016, 13:36

      Главное чтобы ничего серьёзного. Здоровья Антохе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 11 октября 2016, 12:57

      Очень неприятная новость, так как сейчас Промес, увы, для команды незаменим. Но на его позиции может сыграть Ананидзе, Давыдов.. Шанс для молодых проявить себя. Когда это делать как ни в таких вот случаях?

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 11 октября 2016, 12:43

      Да похоже у Промеса началась полоса неудач.

      -1
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