Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дубль Ари принес победу «Краснодару» в товарищеском матче

    Накануне в рамках подготовки к очередному матчу Премьер-лиги против тульского «Арсенала» черно-зеленые провели на своей базе тренировочный матч. Игра проходила в формате двух таймов по 30 минут. Одну команду составили представители основы, не уехавшие в национальные сборные, и трое игроков «Краснодара-2», а вторая была практически полностью сформирована из воспитанников клубной Академии, выступающих в «Краснодаре-2» и молодежке. При этом ворота защищали два сильнейших голкипера «горожан» – Станислав Крицюк и Андрей Синицын.

    Со счетом 2:0 победу в этой игре, арбитром которой являлся главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, отпраздновали старшие. Оба мяча записал на свой счет нападающий Ари. В первой половине он реализовал пенальти, назначенный за фол против Рикардо Лаборде, а во второй замкнул прострел с фланга Владимира Быстрова.

    11 октября в рабочем расписании команды значится как выходной день, а 12 октября «Краснодар» возобновит тренировочный процесс на УТБ «Четук».

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2016 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1171

      Argon 11 октября 2016, 19:07

      Судя по видео, младшие ничего не создали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 11 октября 2016, 13:27

      что за музыка ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 11 октября 2016, 12:29

      Давайте ребятушки, теперь забивайте так в РПЛ!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11