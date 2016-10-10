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    «Спартак» подтвердил трансфер Мовсисяна в «Реал Солт-Лейк»

    «Спартак» официально подтвердил, что нападающий Юра Мовсисян продолжит карьеру в «Реале Солт-Лейк» на постоянной основе. С января текущего года игрок сборной Армении защищал цвета североамериканского клуба на правах аренды.

    «Спартак» благодарит Юру Мовсисяна за время, проведенное в команде, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

    Мовсисян выступал в составе красно-белых с начала 2013 года. За это время 29-летний футболист принял участие в 66 встречах, отметившись 27 забитыми мячами.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.10.2016 23:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +183

      бочаров 11 октября 2016, 13:18

      а интересно сколь бобла поимел о мясо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 октября 2016, 10:15

      Спортак правильно сделал,что продал этого Юрика, уехал из России и стал
      поливать Спортак.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 11 октября 2016, 07:56

      Давно пора было отпустить!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      Жентус 11 октября 2016, 02:03

      Травмы сгубили... А ведь очень хорошо Юра играл... Зря из Краснодара ушел, карьеру себе загубил... был бы сейчас как Смолов популярен.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 октября 2016, 23:59

      Я уже забыл что он в Спартаке играет !

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