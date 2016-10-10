Николаев: «Пока не вижу причин для реформирования судейского корпуса РФС»

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев сообщил, что в данный момент не видит причин для проведения каких-либо реформ в судейском корпусе. По его словам, арбитры работают нормально и стараются быть объективными на поле.

«Думаю, что будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься назначением арбитров на матчи. Самого себя назначать было бы неправильно. Решение о моем назначении будет принято комиссией. В комиссии будут те же люди, что входят в департамент. Конечно, мы выслушаем мнения по этому вопросу Виталия Мутко и Александра Алаева. Я отношения к комиссии иметь не буду.

Сейчас очень много вопросов относительно реформирования cудейского корпуса, но мне сложно на них отвечать. На сегодняшний момент я не вижу, что нужно что-то реформировать в плане судейства. Идет нормальная работа, ребята судят ровно. Они стараются, чтобы все было объективно и честно на футбольном поле», – сказал Николаев.