«Советский спорт» признан банкротом

По решению арбитражного суда Москвы ОАО «Издательство «Советский спорт» признано банкротом, информирует официальный сайт суда. Его задолженность перед кредиторами составляет 934,2 тысячи рублей. Сообщается, что имущества и активов должника не хватит для того, чтобы произвести расчеты по долгам. Восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.

Отметим, что общая задолженность «Советского спорта» на конец третьего квартала минувшего года составляла порядка трех миллионов рублей.