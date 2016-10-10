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«Советский спорт» признан банкротом

10 октября 2016, 20:27
2

По решению арбитражного суда Москвы ОАО «Издательство «Советский спорт» признано банкротом, информирует официальный сайт суда. Его задолженность перед кредиторами составляет 934,2 тысячи рублей. Сообщается, что имущества и активов должника не хватит для того, чтобы произвести расчеты по долгам. Восстановление финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным.

Отметим, что общая задолженность «Советского спорта» на конец третьего квартала минувшего года составляла порядка трех миллионов рублей.

Источник: Интерфакс
Комментарии (2)
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Krestnikov25
1476136508
Так это ж издательство, это не тот Советский Спорт, о котором все думают. Женька просто так не уйдёт, я уверен.
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Alexdrill
1476140695
А Бубнов причем он на Sportbox работает
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