Николаев: «Не хотелось бы приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ»

Исполняющий обязанности председателя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев подчеркнул, что не слишком хорошо относится к приглашению для обслуживания матчей РФПЛ арбитров из-за рубежа. По его мнению, в России достаточно своих высококвалифицированных судей.

«Отношусь к этому не с лучшей стороны. Мое твердое убеждение, что эти игры должны обслуживать отечественные судьи. У нас достаточно сильных ребят, которые способны работать на высоком уровне. Можете представить, что человек всю жизнь мечтает отсудить, к примеру, матч «Спартак» – ЦСКА, а у его такой возможности лишают, приглашая иностранца», – сказал Николаев.