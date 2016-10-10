Мутко: «Не нужно строго судить сборную России, у нее правильное направление»

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что не стоит подвергать критике сборную России за игру и результат контрольного матча с Коста-Рикой (3:4). По словам министра спорта, в настоящий момент идет только строительство национальной команды и направление выбрано правильное.

«Что касается игры сборной, то просил бы строго не судить. Очень много людей берут на себя право давать оценки. Совесть футбола они называются. Надо иметь в виду, что сборная Коста-Рики – 18-я в рейтинге ФИФА, там опытные ребята, многие из которых играют в европейских клубах.

Игра огорчила результатом, но идет строительство сборной. В обороне играли два молодых парня, которые никогда вместе не играли – и Кутепов, и Петров. Мы движемся в правильном направлении.

Вижу атмосферу в команде – ребята хотят. А умение приходит с тренировками. Пожелаем команде удачи. У нас впереди еще товарищеские матчи, а потом будем плавно выкатываться на Кубок конфедераций», – сказал Мутко.