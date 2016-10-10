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    Мутко: «Не нужно строго судить сборную России, у нее правильное направление»

    Глава РФС Виталий Мутко отметил, что не стоит подвергать критике сборную России за игру и результат контрольного матча с Коста-Рикой (3:4). По словам министра спорта, в настоящий момент идет только строительство национальной команды и направление выбрано правильное.

    «Что касается игры сборной, то просил бы строго не судить. Очень много людей берут на себя право давать оценки. Совесть футбола они называются. Надо иметь в виду, что сборная Коста-Рики – 18-я в рейтинге ФИФА, там опытные ребята, многие из которых играют в европейских клубах.

    Игра огорчила результатом, но идет строительство сборной. В обороне играли два молодых парня, которые никогда вместе не играли – и Кутепов, и Петров. Мы движемся в правильном направлении.

    Вижу атмосферу в команде – ребята хотят. А умение приходит с тренировками. Пожелаем команде удачи. У нас впереди еще товарищеские матчи, а потом будем плавно выкатываться на Кубок конфедераций», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.10.2016 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 октября 2016, 21:00

      Тогда поцелуйте их в зад.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 октября 2016, 18:19

      Судить строго надо тебя Мутко, а сборной и тренеру надо работать над собой)))

      1
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      Рейтинг: +11572

      alex1951 10 октября 2016, 18:13

      Это у вас правильное направление,непотопляемый вы наш !
      Остальные пляшут под дудочку Мудистова! А как иначе....
      иначе жо...ппа остальным!

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