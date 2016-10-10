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Мини-футбол. «Динамо» дважды обыграло «Генерацию», «Сибиряк» и «Газпром» устроили град голов

10 октября 2016, 13:23

Подмосковное «Динамо» на родном паркете дважды оказалось сильнее сыктывкарской «Новой генерации» в матчах четвертого тура Суперлиги.

Этот успех позволил бело-голубым подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Встречи новосибирского «Сибиряка» и «Газпром-ЮГРЫ» порадовали собравшихся болельщиков обилием забитых мячей (5:3 и 7:6). Отметим, что победителями в обоих противостояниях выходили хозяева.

Чемпионат России. Суперлига. 4-й тур. Первые матчи

Прогресс (Глазов) – КПРФ (Москва) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Райхель, 20. 2:0 – Качер, 21 (с пенальти, 10м). 2:1 – Паулиньо, 23. 3:1 – Райхель, 41. 3:2 – Букин, 42 (в свои ворота). 3:3 – Гончаров, 50.

Тюмень – Синара (Екатеринбург) – 3:5 (2:1)

Голы: 0:1 – Тимощенков, 10. 1:1 – Бахур, 12. 2:1 – Соколов, 14. 2:2 – Шистеров, 37. 3:2 – Соколов, 38. 3:3 – Агапов, 42 (с пенальти, 6м). 3:4 – Агапов, 49. 3:5 – Фахрутдинов, 50.

Сибиряк (Новосибирск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 5:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Волынюк, 20. 2:0 – Сими Сайотти, 21. 3:0 – Кудзиев, 36. 4:0 – Главатских, 44. 5:0 – Волынюк, 45. 5:1 – Марсенио, 45. 5:2 – Нугуманов, 47 (в свои ворота). 5:3 – Лео Сантана, 48 (в свои ворота).

Динамо (Московская область) – Новая генерация (Сыктывкар) – 6:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Нандо, 4. 1:1 – Прокушев, 7. 1:2 – Чуйков, 11. 2:2 – Сергеев, 24. 3:2 – Нандо, 27. 3:3 – Сосковец, 30. 4:3 – Сирило, 31. 5:3 – Сирило, 38. 5:4 – Лялин, 41. 5:4 – Фернандиньо, 48.

Ухта – Норильский никель (Норильск) – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Канивец, 1. 0:2 – Чащин, 15. 1:2 – Чащин, 38 (в свои ворота). 2:2 – Кузьминых, 47 (с пенальти, 6м).

Вторые матчи

Прогресс (Глазов) – КПРФ (Москва) – 6:5 (3:1)

Голы: 1:0 – Гуляйкин, 6. 1:1 – Катанэ, 17. 2:1 – Опер, 18. 3:1 – Мелконян, 19. 3:2 – Кейруш, 27. 4:3 – Оппер, 29. 4:3 – Адри, 32. 5:3 – Букин, 34. 5:4 – Кейруш, 40. 6:4 – Костомин, 43. 6:5 – Будин, 48 (в свои ворота).

Тюмень – Синара (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Конов, 11. 1:1 – Чистополов, 28. 1:2 – Демин, 46.

Сибиряк (Новосибирск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 7:6 (2:5)

Голы: 1:0 – Катата, 2 (в свои ворота). 1:1 – Сими Сайотти, 6 (в свои ворота). 1:2 – Кайо, 11. 1:3 – Марсенио, 12. 1:4 – Катата, 13. 1:5 – Сигнев, 16. 2:5 – Лео Сантана, 20. 3:5 – Сигнев, 36 (в свои ворота). 3:6 – Кайо, 36. 4:6 – Плахов, 38. 5:6 – Сими Сайотти, 45. 6:6 – Волынюк, 46. 7:6 – Лео Сантана, 50.

Динамо (Московская область) – Новая генерация (Сыктывкар) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Переверзев, 13. 1:1 – Коданев, 24. 1:2 – Соколов, 30. 2:2 – Сергеев, 37. 3:2 – Нанжо, 48 (с пенальти, 6м).

Ухта – Норильский никель (Норильск) – 2:5 (1:2)

Голы: 0:1 – Канивец, 6 (с пенальти, 6м). 1:1 – Костюков, 21. 1:2 – Сытин, 24. 1:3 – Костыгин, 26. 1:4 – Чащин, 26. 2:4 – Смирнов, 37. 2:5 – Канивец, 47.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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