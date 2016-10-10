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    Футбольная ассоциация Финляндии: «Новость о провальном допинг-тесте Еременко – это спекуляция»

    Футбольная ассоциация Финляндии прокомментировала слухи о том, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко провалил допинг-тест.

    «Вчерашние новости о Еременко в финских СМИ – просто спекуляция. Мы были лишь проинформированы о его отстранении, дело это исключительно между УЕФА и его клубом ЦСКА, поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть что-либо по этому вопросу», – заявил представитель пресс-службы Футбольной ассоциации Финляндии.

    Напомним, что футболиста отстранили от футбола на 30 дней.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2016 11:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 октября 2016, 18:11

      Придирки к Ерёменко это начало,теперь ждем тоже к Ростову, а затем к
      Краснодару и Зениту. Российских спортсменов будут гноить.

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 10 октября 2016, 14:48

      Фины и без него проигрывают

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 10 октября 2016, 13:09

      И здесь спекуляции.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 октября 2016, 12:14

      Финны: "Мы ни разу не в курсе ,что он там курил, это всё кони!"

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