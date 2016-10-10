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    Футболистам академии «Манчестер Сити» запретили играть в разноцветных бутсах

    Футболистам академии «Манчестер Сити» разрешили выходить на поле только в бутсах черного цвета. Об этом сообщил наставник академии «горожан Джейсон Уилкокс.

    «Мне кажется, что нет ничего хуже, когда выдающийся футболист не уважает окружающих его людей. Да, вы должны быть целеустремленными, но при этом все равно обязаны проявлять уважение к окружающим. Не важно, с кем разговаривает мальчик, — с одной из уборщиц или с гендиректором. В нашей академии мы требуем, чтобы воспитанники вели себя уважительно», — сказал он.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.10.2016 07:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 октября 2016, 10:22

      по совету Гвардиолы наверное. очень много запретов стало в сити. доиграется ведь, как Моура из Челси игроки сольют и всё

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 октября 2016, 09:00

      Связь простая-порядок прежде всего. Раздолбайство начинается с малого.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 10 октября 2016, 08:01

      запретить, не значит повлиять

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 октября 2016, 07:38

      может у них денег не хватает на одинаковые бутсы?)

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 10 октября 2016, 07:26

      Какая связь?

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