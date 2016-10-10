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    Селиховым интересуются «Зенит» и «Спартак»

    «Зенит» и «Спартак» заинтересованы в услугах голкипера «Амкара» и молодежной сборной России Александра Селихова.

    Источник отмечает, что оба клуба улучшат свои предложения по покупке талантливого голкипера уже ближайшей зимой.

    «Со мной лично никто ни из «Зенита», ни из «Спартака» не связывался, поэтому никакой конкретной информацией я не обладаю. Узнаю об интересе к моей персоне из новостей. У меня действующий контракт с «Амкаром», и я полностью сосредоточен на выступлениях за пермяков. Представляю ли я себя в каком-то другом клубе? Хотелось бы поиграть в Европе, очень нравится испанский чемпионат. Что касается российских клубов, то пока я не готов ответить на этот вопрос», – заявил футболист.

    Источник: Известия

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    10.10.2016 06:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +93

      barbardir 10 октября 2016, 16:44

      Каждый месяц эту "новость" будут публиковать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Neravnodywnblu 10 октября 2016, 12:36

      Да помоему из Письякова может основа вырости！

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 октября 2016, 08:48

      Хороший вратарь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Шейник 10 октября 2016, 08:39

      Беленова нннада)))

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Шейник 10 октября 2016, 08:42

      Да кто ж его отпустит)Анжи без него загнется)

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 10 октября 2016, 07:38

      Я не понимаю селекцию Спартака. Зачем было отдавать Митрюшкина? И ладно в аренду бы.

      7
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 10 октября 2016, 07:06

      Не туда Спартак смотрит. Сколько раз Селихов был в символической стороной тура? Вот Лунев и Беленов посильнее будут. И перспективнее.

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > oyabun 10 октября 2016, 07:44

      Особенно 30-летний Беленов так и сияет перспективой.

      7
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Freyk 10 октября 2016, 10:08

      ну вратарь не полевой игрок может долго играть

      -2
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