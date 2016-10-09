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    Мутко: «Поражение от Коста-Рики? Не надо расстраиваться, ведь у нас идет становление команды»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России уступила Коста-Рике со счетом 3:4. Отметим, что это поражение стало для россиян первым под руководством Станислава Черчесова.

    «У нас идет становление команды, не надо расстраиваться. Так бывает, что на последних минутах получаешь пенальти. Но игра была все равно интересная, Коста-Рика – очень приличная команда, 18-я в рейтинге, нам было непросто. У нас много молодых ребят, команда на стадии становления», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2016 19:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 10 октября 2016, 15:13

      При Сталине на него бы уже не одно ведро на допросах вылили .

      0
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    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 10 октября 2016, 14:57

      Что ты несешь опять?
      Какое "становление"? Березуцкого наигрываете на ЧМ?
      Ничего против игрока не имею, и дело не в автоголе или косяках!
      Ему 36! Да это ж целых 2 футболиста!! По такому принципу идете?

      0
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      Рейтинг: +4938

      polt 10 октября 2016, 12:45

      Мутко уйдет в отставку в 2018 или нет???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4938

      polt 10 октября 2016, 12:43

      Уже сейчас нужен результат, игры как не было так и нет, время до ЧМ пролетит, а сборная все будет искать игру...

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 октября 2016, 01:00

      Ахахахахах!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 9 октября 2016, 22:33

      Этот недалёкий уже достал! У нас каждые год-два идёт становление всё никак встать не может!

      1
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      Рейтинг: +121

      vog 9 октября 2016, 21:12

      Как новый тренер,так становление команды.Мягко говоря уже...(дальше один мат)

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 9 октября 2016, 20:49

      Этому "руководителю" все равно, как играет команда, главное у него все прекрасно.

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 октября 2016, 20:40

      Началось в колхозе утро...

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 9 октября 2016, 20:40

      Сколько же можно кормить российских болельщиков обещаниями??? Плохому танцору ясно что мешает.

      -2
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