Егоров: «Зеленая карточка? Видимо, итальянцы объелись макарон»

Наши судьи точно забудут, какие карточки на каких минутах и кому им проплатили. Так что - упаси Господи. Двух достаточно.
А вообще всякие потуги к поощрению игроков на честность нужно приветствовать. заработает или нет - второй вопрос. Даже сейчас в матчах бывает, что игрок, нарушивший правила, признает это, даже вслух, даже сразу, даже если свисток не свистнул. Только наши свистки делают морду кирпичем и всё равно не свистят - типа это уронит их репутацию... куда бы уж, казалось бы, ронять. Но я про нас и не говорю... особенно учитывая, что в каждом втором матче свисток проплаченный. Но в мире вполне может пойти. И тогда мы ещё смешнее с нашими надутыми щеками будем выглядеть.
Известный в прошлом арбитр Игорь Егоров прокомментировал введение в итальянской Серии Б зеленой карточки у судей.
– Впервые в истории футбола итальянскому футболисту была выдана зеленая карточка. Как вы относитесь к такому нововведению?
– Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно.
– То есть российскому футболу не стоит перенимать такие правила?
– Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо!