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    Егоров: «Зеленая карточка? Видимо, итальянцы объелись макарон»

    Известный в прошлом арбитр Игорь Егоров прокомментировал введение в итальянской Серии Б зеленой карточки у судей.

    – Впервые в истории футбола итальянскому футболисту была выдана зеленая карточка. Как вы относитесь к такому нововведению?

    – Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно.

    – То есть российскому футболу не стоит перенимать такие правила?

    – Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2016 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 октября 2016, 10:01

      Наши судьи точно забудут, какие карточки на каких минутах и кому им проплатили. Так что - упаси Господи. Двух достаточно.

      А вообще всякие потуги к поощрению игроков на честность нужно приветствовать. заработает или нет - второй вопрос. Даже сейчас в матчах бывает, что игрок, нарушивший правила, признает это, даже вслух, даже сразу, даже если свисток не свистнул. Только наши свистки делают морду кирпичем и всё равно не свистят - типа это уронит их репутацию... куда бы уж, казалось бы, ронять. Но я про нас и не говорю... особенно учитывая, что в каждом втором матче свисток проплаченный. Но в мире вполне может пойти. И тогда мы ещё смешнее с нашими надутыми щеками будем выглядеть.

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      Рейтинг: +25034

      bset 9 октября 2016, 21:16

      Напоминает историю с идеей премирования чиновников за отказ от взятки. Уважительное поведение на поле - это норма. Лучше бы занялись искоренением неадекватных футболистов.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 октября 2016, 18:59

      Помним-помним такого, ага, был на содержании у Гинера, постоянно обслуживал ключевые матчи для ЦСКА.

      -1
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