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    Мутко: «Ежегодно Россия должна воспитывать по 200 профессиональных футболистов»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что российские спортивные школы ежегодно должны выпускать по 200 профессиональных футболистов.

    «В стране около 2500 детских спортивных школ. Нам нужно, чтобы в год выходило 200 профессиональных игроков в футбол. Мы вручили сертификаты тренерам и подписали соглашения. С сегодняшнего дня РФС начнет финансово поддерживать эти академии, первый транш они получат в размере 1,5 миллиона рублей. Понимаю, что это небольшие деньги, но они позволят купить мячи и прочее», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2016 14:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +992

      опус 2 9 октября 2016, 17:20

      Как будто его неделю назад назначили ! Ух ты ! У нас 2500 спортивных школ !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2231

      river31 9 октября 2016, 14:36

      "Нам нужно, чтобы в год выходило 200 профессиональных игроков в футбол."

      ...А так же 100 профессиональных лыжников/биатлонистов, 50 профессиональных теннисистов и 1000 "профессиональных" чиновников спорта...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 октября 2016, 14:04

      по 200 и не меньше ),приказ главы РФС тренерам детских школ ! Очередной бред господина МуДко

      1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 9 октября 2016, 14:04

      Солить их будите ?

      -1
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