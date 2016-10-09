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    Мутко объяснил, почему новый стадион «Краснодара» не примет ЧМ-2018

    Президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему новый стадион в Краснодаре не примет чемпионат мира 2018. По словам Мутко, концепция мундиаля такова, что в крае принять чемпионат мира может один город.

    «Стадион «Краснодар» не примет чемпионат мира? «Арена ЦСКА» тоже не примет чемпионат, прекрасные стадионы есть в Майкопе, Великом Новгороде. Хорошо, что они появляются. Но концепция такая, что в крае принять чемпионат мира может один город – это Сочи. К тому же стадион «Краснодар» рассчитан на 34 тысячи мест, а для чемпионата мира нужно было бы строить на 45», – заявил министр спорта России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2016 13:26
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 октября 2016, 09:22

      Бред сивой кобылы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 9 октября 2016, 21:20

      Надо было в Сибири или на Дальнем Востоке стадион строить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 9 октября 2016, 17:20

      Инфраструктура не позволяет городу принимать масштабные соревнования улицы узкие, пробки и т.д

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 октября 2016, 17:17

      Тогда почему Ахмат-арена попала в запас ЧМ-18 со своими 30500 местами?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 9 октября 2016, 16:12

      В Калининграде строят тоже на 35к,однако принимает - ничего. В Москау так вообще 2 стадиона,а это ведь даже не 2 стадиона в регионе,это 2 стадиона в Одном городе!!

      1
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      Рейтинг: +3588

      Axe111 9 октября 2016, 15:55

      нахер он всрался в этом сочи
      сделали там, что бы стадион не простаивал
      так же как и хоккейную команду там собрали за день
      это нахер там никому не надо
      хотя да, армяне будут рады

      1
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 > Axe111 9 октября 2016, 18:33

      сам ты нахер надо!!

      -2
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 9 октября 2016, 15:16

      Да подождите вы, может и примет еще надо же деньги что бы выделялись, на реконструкцию стадиона в Сочи, к 18 году все разворуют реконструкцию не сделают и скажут "отличный стадион есть в Краснодаре, там и проведем матчи ЧМ", денег у народа надо побольше отжать это единственное чем озабочена верхушка в стране, а на остальное по хе р .....

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Andrew01 9 октября 2016, 15:29

      стадион должен вмещать на чм не менее 45000

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      Рейтинг: +79

      Giletka > товрос 10 октября 2016, 11:30

      Для разных стадий турнира разные требования

      Не помню где читал, но 45000 это уже для плей-офф, кажется

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 9 октября 2016, 15:14

      НИЧЕГО СТРАШНОГО, А ТО ПОНАЕХАЛИ-БЫ ТУТ ТОПТАТЬ ГАЗОН НА НОВОМ СТАДИОНЕ! ВСЕ НОРМАЛЬНО ГАЗОН ЦЕЛЕЕ БУДЕТ! ПО ТЕЛЕКУ ПОСМОТРИМ, А КТО СИЛЬНО ХОЧЕТ МОЖЕТ СГОНЯТЬ В РОСТОВ ПАПУ ИЛИ СОЧИ ГДЕ ТЕМНЫЕ НОЧИ!

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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 9 октября 2016, 14:36

      Галицкий бы и на сто тыщ построил
      Кого там Краснодар с двумя командами не устроил?
      Зато свердловск, сталинград. сочи и засаранск,..
      Вот где футбол поднимается, жалко в стороне остался Можайск

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 октября 2016, 14:30

      В крае может принять чемпионат только 1 город. а как же в городе Москва
      примут 2 стадиона-Лужники и Спартак? Да потому,что Сочи детище Путина
      и Мудко поэтому ссыт по ляшкам, а вдруг обидет ВВП

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