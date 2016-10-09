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    Наставник сборной Дании: «Левандовски в одиночку решил исход встречи»

    Наставник сборной Дании Оге Харейде после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Польшей (2:3) признал, что нападающий команды соперника Роберт Левандовски находится в прекрасной форме. Напомним, что поляк оформил хет-трик.

    «К сожалению, мы очень плохо сыграли в первом тайме, позволив Польше очень многое. Второй тайм в целом был лучше, несмотря на ужасное начало. Мы смогли вернуться в игру, и это меня радует. Но ошибок было допущено слишком много. В чем отличается Польша от Дании? Левандовски. Он все сделал в одиночку», – заявил он.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.10.2016 06:30
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