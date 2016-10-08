Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отступные за Неймара по новому контракту вырастут до 250 миллионов

    Стали известны некоторые подробности нового контракта нападающего «Барселоны» Неймара.

    Сообщается, что договор буде продлен до 2021 года, причем сумма отступных за футболиста будет с годами расти. Так, в нынешнем сезоне она составит 200 миллионов евро, в следующем – 222 миллиона, далее – 250 миллионов.

    По информации источника, личные условия для Неймара будут по новому соглашению улучшены, а подписание должно состояться на следующей неделе.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2016 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 октября 2016, 18:18

      космический игрок соответственно космические отступные ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 октября 2016, 09:17

      Да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 октября 2016, 08:30

      куда спорт катится......футболисты как проститутки,а цены то завышены как....ай-ай-ай)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 октября 2016, 08:24

      Неймару придется до пенсии пахать на Барсу))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 октября 2016, 07:48

      Продадут и за 150 млн., если будет реальное предложение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 9 октября 2016, 04:49

      за такого хмыря и копейки жалко

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 02:50

      Футбол напрочь убьёт ценность денег)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 9 октября 2016, 00:41

      Вообще уже одурели в Африке люди с голоду умирают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 октября 2016, 00:36

      С УМА ВСЕ ПОСХОДИЛИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 октября 2016, 00:13

      копейки

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11