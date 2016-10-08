Отступные за Неймара по новому контракту вырастут до 250 миллионов

Стали известны некоторые подробности нового контракта нападающего «Барселоны» Неймара.

Сообщается, что договор буде продлен до 2021 года, причем сумма отступных за футболиста будет с годами расти. Так, в нынешнем сезоне она составит 200 миллионов евро, в следующем – 222 миллиона, далее – 250 миллионов.

По информации источника, личные условия для Неймара будут по новому соглашению улучшены, а подписание должно состояться на следующей неделе.