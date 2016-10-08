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    ФНЛ. «Шинник» переиграл «Нефтерхимик» и вышел на третье место

    В матче 16-го тура ФНЛ «Шинник» благодаря голам Ивана Подоляка и Михаила Земскова обыграл «Нефтерхимик» – 2:1. Оба гола победителей были забиты с пенальти, автором гола «Нефтехимика» стал Руслан Галиакберов.

    Ярославцы после этой победы набрали 26 очков и располагаются на третьей строчке, «Нефтерхимик» с 14 баллами остался на 19 позиции.

    Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 16-й тур

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Подоляк, 56 (с пенальти); 0:2 – Земсков, 68 (с пенальти); 1:2 – Галиакберов, 89.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2016 19:54
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