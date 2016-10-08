РФС изменит структуру управления департаментом судейства

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация проведет изменения в структуре управления департаментом судейства и инспектирования. Напомним, в четверг, шестого октября, глава департамента Валентин Иванов покинул свой пост после скандала в матче девятого тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» (4:2).

«В понедельник исполняющим обязанности главы департамента судейства будет назначен Алексей Николаев. И затем мы оценим структуру управления департаментом, она будет видоизменена. Посоветуемся, как сделать лучше. Ситуация рабочая, спокойная», – сказал Мутко.