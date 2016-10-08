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    РФС изменит структуру управления департаментом судейства

    Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация проведет изменения в структуре управления департаментом судейства и инспектирования. Напомним, в четверг, шестого октября, глава департамента Валентин Иванов покинул свой пост после скандала в матче девятого тура РФПЛ «Зенит»«Спартак» (4:2).

    «В понедельник исполняющим обязанности главы департамента судейства будет назначен Алексей Николаев. И затем мы оценим структуру управления департаментом, она будет видоизменена. Посоветуемся, как сделать лучше. Ситуация рабочая, спокойная», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    08.10.2016 13:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +87

      Polilux 9 октября 2016, 10:20

      А вы ребят как не садитесь всё в музыканты не годитесь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 14:58

      Реформировать этот Арбитражсервис безусловно необходимо, вот только возможно ли это в стране с головой погрязшей в коррупции? Хотя? Питерские - не навсегда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 8 октября 2016, 17:06

      +

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 14:50

      Мутко, займись КДК, блин, откровенно коррупционная структура завязанная на Гинере.

      1
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 8 октября 2016, 13:52

      От перестановки мест слагаемых - сумма не меняется. Это аксиома - в РФС не знают азов математики?

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 октября 2016, 13:28

      и что теперь как команда пожалуется так структуру менять, или изменится отношение судей к обиженной команде

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > BAIv 8 октября 2016, 14:52

      Жалуется далёко не единственная команда, ага, дурашка.

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 8 октября 2016, 13:13

      от перемены мест слагаемых - ......... будет ли толк?

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