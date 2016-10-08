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  • Шавло: «Публика годами приучена к тому, что «Спартак» не должен играть от обороны»

Шавло: «Публика годами приучена к тому, что «Спартак» не должен играть от обороны»

8 октября 2016, 11:48

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отметил низкую эффективность защитников красно-белых в атаке.

«По числу забитых мячей после стартовых девяти туров спартаковцы сейчас вторые. Атака – это стихия «Спартака», иногда, если вспоминать и прошлые, и нынешние времена, атакующие действия даже шли в ущерб обороне, но такова философия команды.

Разве что более сильный соперник заставлял красно-белых временами переходить к обороне. И то спартаковцы всегда старались находить лазейки, которые давали возможность вновь угрожать воротам соперника. Эта футбольная философия сидит и в головах болельщиков команды. Публика годами приучена к тому, что «Спартак» должен играть не от обороны, а диктовать свои условия сопернику через атакующие действия. Меняются поколения игроков, болельщиков, однако, эта философия жива. Атакующая игра зависит от многих составляющих.

В этом случае речь должна идти не только о чистых нападающих, но и о полузащитниках, которые раздают передачи вперед, а также о защитниках, подключающихся в атаку на флангах. Впрочем, нынешние игроки обороны «Спартака», на мой взгляд, могли бы и более активно вести себя при розыгрыше стандартных положений. Да, практически в каждой встрече спартаковские защитники наносят удары по воротам, но вот нужного эффекта они не достигают», – заявил Шавло.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак
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