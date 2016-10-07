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    Экс-президент тульского «Арсенала» Кошельников вошел в попечительский совет клуба

    Экс-президент тульского «Арсенала» Петр Кошельников вошел в попечительский совет клуба. Напомним, ранее должность Кошельникова занял Гурам Аджоев.

    «Я продолжаю работать в «Арсенале», но уже в качестве члена Попечительского совета клуба. Прежде на общественных началах являлся президентом «Арсенала», однако футбол отнимал слишком много времени от моей основной деятельности в должности председателя Счетной палаты Тульской области. Особенно сложно стало совмещать две должности с возвращением «Арсенала» в Премьер-лигу.

    Хочу обратить внимание, что все кадровые перестановки в «Арсенале», произошедшие на днях, не имеют политической подоплеки, но призваны четко выстроить работу в клубе и способствовать повышению спортивных результатов команды в РФПЛ. Новым президентом «Арсенала» стал Гурам Аджоев, человек футбольный по своей сути, в прошлом незаурядный футболист. Я же в качестве члена Попечительского совета буду способствовать дальнейшему развитию клуба и популяризации футбола в тульском регионе», – заявил Кошельников.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    07.10.2016 23:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 7 октября 2016, 23:27

      К сожалению ничего хорошего у вас с АДЖОЕМ иКИРЕЙ не получится.А ВЫ подло предали ПАВЛОВА.

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