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    Алханов: «Самый качественный арбитраж был при Иванове»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов считает, что Валентин Иванов идеально справился с обязанностями руководителя департамента судейства и инспектирования в судействе. Напомним, что недавно он покинул эту должность.

    – Ваше отношение к уходу Валентина Иванова?

    – С его приходом в судействе наметился большой прогресс, не знаю, почему он принял решение уйти.

    – Как оцените судейство в Премьер-лиге в последние годы?

    – Я давно в футболе и самый качественный арбитраж был при Иванове. Были ошибки, но таких явных, как в прежние годы, видеть не довелось. Не припомню, чтобы кого-то «убили». У каждой команды есть претензии к судьям, без нареканий не бывает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2016 09:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 7 октября 2016, 13:46

      Притензии к судейству у всех, а больше всего воняет Спартак...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6715

      maior-60 7 октября 2016, 09:58

      Иванова "ушел" мудила Мудко.

      2
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