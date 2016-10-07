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    Терим: «В первые 45 минут матча я не узнавал свою команду»

    Главный тренер сборной Турции Фатих Терим оценил игру своих подопечных в матче отборочного раунда ЧМ-2018 против Украины (2:2).

    — Что случилось со сборной Турции в первом тайме?

    — Я даже команду после матча об этом спросил... Иногда не все получается из задуманного. В первые 45 минут наша команда выглядела так, что я ее просто не узнавал. Это была незнакомая мне команда. Но после перерыва мы сумели улучшить игру в линии полузащиты, и стали действовать лучше.

    Кроме того, нам, конечно, помогло, что, проигрывая 0:2, первый тайм мы закончили со счетом 1:2. Завершить матч, уйдя от поражения, — это, конечно, хорошо, но дома надо побеждать.

    — Удалось ли вам пообщаться с Андреем Шевченко? Пожелаете ли вы ему вывести сборную Украины в финальную часть ЧМ-2018?

    — Мы с ним пообщались перед матчем. А после игры обнялись, поздравили друг друга с результатом. Шевченко был очень хорошим футболистом, и я надеюсь, что он будет великолепным тренером. И я искренне хочу, чтобы сборные Турции и Украины вместе вышли в финальную часть ЧМ-2018.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    07.10.2016 07:55
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