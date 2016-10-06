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    Отбор ЧМ-2018. Хорватия разгромила Косово, Исландия вырвала победу у Финляндии, Австрия и Уэльс сыграли вничью

    Сегодня состоялись матчи квалификационного турнира ЧМ-2018. Исландия вырвала победу в матче с Финляндией, забив дважды на последних минутах матча, Турция сыграла вничью с Украиной, а команда Косово крупно уступила на своем поле Хорватии.

    ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа.

    Исландия – Финляндия – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Пукки, 21; 1:1 – Арнасон, 37; 1:2 – Лод, 39; 2:2 – Финнбогасон, 90; 3:2 – Сигурдссон, 90.

    Турция – Украина – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ярмоленко, 24 (с пенальти); 0:2 – Кравец, 27; 1:2 – Туфан, 45; 2:2 – Чалханоглу, 81 (с пенальти).

    Косово – Ховатия – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Манджукич, 6; 0:2 – Манджукич, 24; 0:3 – Манджукич, 35; 0:4 – Вида, 53; 0:5 – Митрович, 68; 0:6 – Калинич, 90.

    Молдавия – Сербия – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Костич 19; 0:2 – Иванович, 37; 0:3 – Тадич, 60.

    Ирландия – Грузия – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Коулмен, 56.

    Австрия – Уэльс – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Аллен, 22; 1:1 – Арнаутович, 28; 1:2 – Виммер, 45 (автогол); 2:2 – Арнаутович, 48.

    Лихтенштейн – Албания – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хика, 12; 0:2 – Балай, 71.

    Македония – Израиль – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Хемед, 25; 0:2 – Бен Хаим, 43; 1:2 – Нестровски, 63.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 23:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 7 октября 2016, 09:55

      Видимо хохлов ждать на в России в 2018 не придется)

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 октября 2016, 09:28

      В целом неожиданностей не случилось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 7 октября 2016, 05:42

      Испания удивляет (

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 октября 2016, 04:41

      И да есть результат и от тех кто из РФПЛ. Балай как лидер атак Терека, так и своей сборной. Так что ждём сборную Албании в 2018 году. На Евро это была сенсация, тут уже команда явно готова надолго задержаться в числе стабильных участников всех важных турниров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 7 октября 2016, 04:39

      Исландия как всегда за счёт характера вырвала победу. Это по ходу самый лучший матч дня был. Уэльс расстроил, хотя соперники равные и Арнатуович мог бы так и за Сток Сити играть, а не только за сборную. У Турции и Украины по ходу кризис, а потому ничья не ожидаема, но справедлива. А так конечно по всем раскладам турки должны были брать 3.

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      Рейтинг: +504

      alex-76 7 октября 2016, 04:22

      всё по плану, вот только ставил на македонцев.......

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      Рейтинг: +30

      Texac777 7 октября 2016, 03:27

      Предсказуемо все

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 00:32

      Знатно хорваты порезвились, ага.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 октября 2016, 00:16

      Исландия!!!!!!

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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 6 октября 2016, 23:52

      Эм, это же опечатка "Выравала"? Может "Вырвала" или "Вырывала" победу...?

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