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    Мутко не связывает уход Иванова с матчем «Зенита» и «Спартака»

    Президент РФС Виталий Мутко не связывает уход с поста главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова с матчем «Зенит»«Спартак». Напомним, ранее Иванов подал в отставку со своей должности по собственному желанию.

    «Он уже не первый раз хочет уйти, не рассматривайте конкретно в привязке к матчу «Зенит» – «Спартак». Может, он ушел чуть раньше. В любом случае реформирование нужно, оно неизбежно, это не последнее такое заявление, чтобы вы понимали. Нам нужны изменения в профессиональном футболе, должен появиться комитет в футболе, реформирование судейства необходимо.

    Иванов – честный человек, я ему верю и доверяю, но просто с проблемами надо справляться, но он не смог. Он всегда сам честно судил, но нужно по-другому делать некоторые вещи. Судья такой же субъект футбола, к нему нужно хорошо относиться, он также может ошибаться, но наша задача, чтобы не было субъективных ошибок. Нужно, чтобы арбитры судили в одинаковой манере, с одинаковым подходом, это вызывает вопросы. Одно и тоже нарушение в одну сторону свистят по одному, а в другую – по-другому. Есть 5-10 типовых нарушений, вокруг которых идет постоянно спор. Нужно всех собрать и понять, как в этих эпизодах должны действовать судьи», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    06.10.2016 19:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 7 октября 2016, 16:08

      Теперь ни один судья не согласится судить матчи команды, которая все свои поражения заканчивает визгом и склоками в прессе. Названия этого клуба я больше не произнесу никогда в жизни. Его больше нет для меня.

      0
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      Рейтинг: +8122

      nik55 7 октября 2016, 09:02

      зенит будут тянуть пока мудко при должности

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 7 октября 2016, 07:29

      я бы понял, если бы этот "план", про то, что надо делать, озвучивал какой-нибудь гардеробщик.....
      ЧТО МУДКЕ-ТО МАШАЛО И МЕШАЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ????? ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА???

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 7 октября 2016, 06:52

      А зря, уход Иванова связан именно с этим! Это еще раз подтверждает
      существование "договорных" встреч в Российском футболе.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 00:36

      муДко конечно му.дак, но спартачи-то нытики и свинота... ну достали

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 7 октября 2016, 00:19

      вот зачем его назначили опять?

      0
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 6 октября 2016, 21:38

      Не захотел встать под Мудка.
      Уважаю мужика

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 октября 2016, 19:56

      Потому и ушел, что честный. Зачем ему на старости лет марать свое имя.

      2
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 6 октября 2016, 19:54

      Мудко на мыло

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 19:13

      "Он всегда сам честно судил..." ? Во блин, один жулик другого возносит. Сколько матчей арбитра Иванова В.В. видел Мудко?

      -2
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