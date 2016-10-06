Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Зенит» – «Спартак» – ключевой матч. А они ставят мальчика, который судит вторую игру»

    Министр спорта России Виталий Мутко подверг критике работу департамента судейства и инспектирования РФС.

    «Зенит»«Спартак» – ключевой матч и может определять судьбу чемпионата. Поставьте опытного судью. А они ставят мальчика, который судит вторую игру», — сказал Мутко.

    Напомним, что встречу между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, которая получила неудовлетворительную оценку за эту игру. Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов подал в отставку.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2016 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 7 октября 2016, 09:05

      а кто даст тогда нужный результат для зенита

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1460

      Mariner 7 октября 2016, 02:42

      Хм, а почему "ключевой матч"? Не знаю, но серьёзные и ключевые матчи - это матчи между командами Зенит, ЦСКА, Ростов и Краснодар. Но уж точно не со Спартаком. Спартак - это крепкий середняк, неуклонно скатывающийся всё ниже и ниже и никакого отношения к каким бы то ни было титулам он не имеет. Ну да, в этом сезоне у них начало получилось, но все же прекрасно понимают, где их место. А то получается какой-то выскочка провёл пару матчей на уровне и уже всё, ключевой - смешно же.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Mariner > 7 октября 2016, 23:58

      Ты не понял - я за Спартак не болею, так что я явно не лох )))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 7 октября 2016, 00:58

      Я видел игру и скажу одно. судья не ошибался....,а планомерно и проффесионально потихоньку убивал игру спартачей.Как психологически так и в игровом смысле.Ничего против Зенита не имею. команда крепкая и как говориться побольше таких команд,чемпионат от этого только выиграет. Но психология очень сильная вещь,и когда одни почувствовали что им ничего плохого не будет, а другие увидели несправедливость, то и получилось то что получилось....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 00:30

      МуДка оказывается идиот арбитров ФИФА не знает в своей стране

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 октября 2016, 23:04

      Ах, СПАРТАК проиграл! Проиграл то по игре! И голы -два четко игровых,
      два -за явные нарушения. Это питерский вратарь помог СПАРТАКУ -две
      "бабочки "запустил. А МУДКО -"питерский" запругал не в ту сторону-выборы скоро! Мы теперь не соккер- футбол смотрим,а голых баб изучаем-невест и жен! ....... какая та!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > val-berezko 6 октября 2016, 23:10

      18 серьёзных нарушений на которые Иванов реагировал не адекватно и которые явно повлияли на игру. 4 мин. Кришито сбивает Зе, ставит штрафной, жёлтую не даёт, хотя фол на чистую карточку; 5 мин. Жирков сбивает Попова, ставит штрафной, жёлтую не даёт, хотя фол на чистую карточку; 14 мин. Луиш Нету валит руками Зе, не свистит хотя фол на жёлтую; 17 мин. Кришито валит Зе, срыв атаки, свистит, но явно тянет время и провоцирует Зе на разговоры, потом даёт обоим жёлтые; 21 мин. Жирков откровенно руками валит Зе, ставит штрафной но карточку не даёт; 27 мин. Кокорин валит Ещенко, играет откровенно с зади в корпус, штрафной но жёлтой нет; 31 мин. Кришито валит Зе, срыв атаки но карточку не даёт; 53 мин. Фернандо сбивает Кришито, Кришито выбрасывает себе за спину ногу (балерун) Фернандо напарывается, оба падают, за разговоры Глушакову жёлтая; 54 мин. Боккетти валит Кокорина, Боккетти желтая в принципе справедливо но Сениту за такое не дают, обстановка накаляется; 55 мин. Витсель после паса Кокорина бьёт по мячу после свистка и забивает, гол не засчитан, жёлтой нет; 56 мин. Смольников валит руками Промеса, просто штрафной, жёлтой нет; 58 мин. Дзюба в атаке обегая сзади Боккетти заплетает тому ноги, свисток молчит; 66 мин. Зе якобы валит Нету, вообще показательно. То чем весь матч занимался Дзюба (тупо облокачивался спиной на соперника и когда тот отходил тупо валился на газон и это у судьи прокатывало) не позволено Зе, хотя на повторе ясно видно, что Нету сзади обхватил Зе и вместе с ним упал; 70 мин. Смольников откровенно играет в корпус Зобнину, жёлтой нет, просто штрафной; 73 мин. Промес фолит на Жулиано, на повторе видно, Антоха его не трогает; 83 мин. Нету бьёт локтем Зе, только штрафной, карточки нет; Ну и апофеоз всего этого! 85 мин. Кришито ловит Промеса на бедро, у судьи ноль реакции, контр атака и второй пеналь. 89 мин. Не дал быстро разъиграть штрафной и это при счёте 4-2. Ну а теперь приведите примеры серьёзных судейских решений или не решений в пользу Спартака? Да там можно было дать 2-3 жёлтые игрокам Спартака, но ближе к концу матча, когда эмоции от судейства зашкаливали.﻿

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko > Apocalypse 6 октября 2016, 23:22

      Мы в футбол играем или балет Большого театра смотрим! Что касается Дз ,то это спартаковская школа.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Bukmop > Apocalypse 6 октября 2016, 23:52

      интересо сколько желтых вышло y тебя

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +123

      Bukmop > Apocalypse 6 октября 2016, 23:53

      кто играть будет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > anjaneri 7 октября 2016, 00:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да у свиной грипп у свиней!!!! длится наверное месяц

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > BAIv 7 октября 2016, 01:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      До игры с Ростовом будет острая фаза болезни, которая потом постепенно перейдёт в вялотекущую
      хроническую форму.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 6 октября 2016, 22:15

      Человек такого статуса и такой должности должен в первую очередь задавать вопросы себе. Мол, почему у меня принимаются такие решения, почему у меня вообще работают такие арбитры. А у него крайний кто-то... молодец, не пропадет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11370

      alp 6 октября 2016, 21:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мутко точно кривой телек смотрит.. трудно, конечно, назвать Иванова девочкой, но на мальчика он как то не тянет уже лет 20-30 )))

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 6 октября 2016, 21:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Они - это кто?
      Это ты, министр - Мудко!!!
      Правда и до тебя многое судилось не так.
      Мудак.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > subbotaspartak 6 октября 2016, 21:28

      министр не занимается назначением судей на матчи.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 октября 2016, 20:37

      Не знаю как он судил другие матчи но этот он явно топил Спартак.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      Mariner > Диктор 7 октября 2016, 02:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Судья да, топил за спартак )))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 октября 2016, 20:34

      Футболом дебил руководит и ничего,Россия ёпти...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11