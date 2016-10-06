Левников: «Я готовлю судей? Ничего подобного»

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова Вячеслава Колоскова о том, что судей к матчам чемпионата России готовит он, а не Валентин Иванов, который сегодня подал в отставку.

«Я готовлю судей? Ничего подобного. Это все прерогатива департамента судейства и инспектирования, который возглавлял Валентин Иванов. Судейский же комитет РФС, который я возглавляю, занимается открытием судейских школ на любительском уровне. Больше ничего. Вячеслав Иванович Колосков, к сожалению, не в курсе этого», – сказал Левников.