Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Левников: «Я готовлю судей? Ничего подобного»

    Председатель судейского комитета РФС Николай Левников прокомментировал слова Вячеслава Колоскова о том, что судей к матчам чемпионата России готовит он, а не Валентин Иванов, который сегодня подал в отставку.

    «Я готовлю судей? Ничего подобного. Это все прерогатива департамента судейства и инспектирования, который возглавлял Валентин Иванов. Судейский же комитет РФС, который я возглавляю, занимается открытием судейских школ на любительском уровне. Больше ничего. Вячеслав Иванович Колосков, к сожалению, не в курсе этого», – сказал Левников.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2016 17:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 00:28

      Я ..я я за свиней трус мать твою

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 6 октября 2016, 21:47

      Типа,,,, Ельцин во всём виноват,
      Ну правда, брат...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      radga 6 октября 2016, 18:48

      Ну ребята - вы даете. Вот так у нас все в России - все руководство при бабле и никто ни за что не отвечает. Я в шоке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 6 октября 2016, 18:14

      Так вот почему судейство такое - никто не отвечает ни за что!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 17:52

      Помнится Левникова однажды отстранили от судейства, казалось бы навсегда, но однажды пришла мода на питерских и он вернулся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 6 октября 2016, 17:47

      Пиздец дебилы! Даже не могут договориться кто за что отвечает! Откуда будет тогда нормальное судейство?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11