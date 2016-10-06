Колосков: «Уход Валентина Иванова – большая потеря для российского футбола»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Валентина Иванова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Почему ушел Иванов, надо спрашивать у него или у тех людей, которые курируют судейство. Я плохо отношусь к произошедшему, потому что всегда считал, что Иванов находится на своем месте. Это человек, который может вести наш судейский корпус в правильном направлении, у которого есть большой личный авторитет как у судьи высокого международного уровня и как у бывшего футболиста.

Нужно понимать, что в его обязанности не входила подготовка арбитров. Этим занимается судейский комитет, который возглавляет Николай Левников. Иногда эту тонкость путают и вешают всех собак, связанных с квалификацией судей, на Иванова. В его обязанности входило лишь назначение судей и работа с имеющимся материалом. С этим он справлялся. Уход Иванова – большая потеря для российского футбола», – сказал Колосков.