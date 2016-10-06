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  • Колосков: «Уход Валентина Иванова – большая потеря для российского футбола»

Колосков: «Уход Валентина Иванова – большая потеря для российского футбола»

6 октября 2016, 14:51
20

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Валентина Иванова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Почему ушел Иванов, надо спрашивать у него или у тех людей, которые курируют судейство. Я плохо отношусь к произошедшему, потому что всегда считал, что Иванов находится на своем месте. Это человек, который может вести наш судейский корпус в правильном направлении, у которого есть большой личный авторитет как у судьи высокого международного уровня и как у бывшего футболиста.

Нужно понимать, что в его обязанности не входила подготовка арбитров. Этим занимается судейский комитет, который возглавляет Николай Левников. Иногда эту тонкость путают и вешают всех собак, связанных с квалификацией судей, на Иванова. В его обязанности входило лишь назначение судей и работа с имеющимся материалом. С этим он справлялся. Уход Иванова – большая потеря для российского футбола», – сказал Колосков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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nik55
1475755081
подумай почему он ушел
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Zeff
1475755663
Не мечите бисер перед свиньями!
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chegaev88
1475756637
Потеря для российского футбола - это Мутко
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Антибиотик
1475759876
Трудно разобраться кто виноват, чиновников расплодили кучу, а никто ни за что не отвечает. А судейство реально- дрянь. Одно могу сказать, в свое время многие ругали Колоскова, но когда он ушел порядка вообще не стало. А вообще, бардак, судья жестко накосячил и его оставили судить дальше, а глава судейского департамента уволился.
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ufos73
1475761042
Это за фразу после игры с бомжами, что Спартак действительно имеет право говорить, что его засудили...
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BAIv
1475761713
футбола нет у нас масква и свиные истерики
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Юрий Крутько
1475763058
Очень жаль,что ушел специалист высокого класса и хороший человек.Остается только надеятся-Валентин Иванов возвратится!
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Aztec58
1475763858
Валентин Иванов-младший был посредственным футболистом и быстро подался в футбольные арбитры. Арбитром он был ещё более посредственным, но старательно свистел в пользу ЦСКА (особенно в матчах со Спартаком) потому и сделал быструю карьеру, хотя и на Евроматчах отметился скандальным судейством. Иванова двигал Гинер поэтому резонно предположить, что либо Гинер разочаровался в своём протеже, либо самому Гинеру приходит конец. Хотелось бы верить во второе, ага.
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momwig_
1475764247
В правильном направлении??? Да при нем судейство в России деградировало уже под плинтус!
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Ral13
1475775141
А всё дело в шляпе: НАДО ПРОСТО честно судить матчи, без предвзятости, и никаких проблем. Ну разве я не прав?
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