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    Колосков: «Уход Валентина Иванова – большая потеря для российского футбола»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Валентина Иванова с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    «Почему ушел Иванов, надо спрашивать у него или у тех людей, которые курируют судейство. Я плохо отношусь к произошедшему, потому что всегда считал, что Иванов находится на своем месте. Это человек, который может вести наш судейский корпус в правильном направлении, у которого есть большой личный авторитет как у судьи высокого международного уровня и как у бывшего футболиста.

    Нужно понимать, что в его обязанности не входила подготовка арбитров. Этим занимается судейский комитет, который возглавляет Николай Левников. Иногда эту тонкость путают и вешают всех собак, связанных с квалификацией судей, на Иванова. В его обязанности входило лишь назначение судей и работа с имеющимся материалом. С этим он справлялся. Уход Иванова – большая потеря для российского футбола», – сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2016 14:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 октября 2016, 20:37

      Никакой потери нет,руководитель,который не может наладить работу в своём ведомстве это позор,как и колосков,руководитель рфс.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 октября 2016, 20:32

      А всё дело в шляпе: НАДО ПРОСТО честно судить матчи, без предвзятости, и никаких проблем. Ну разве я не прав?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      477 6 октября 2016, 20:25

      отмазывает СВОЕГО!!! ВСЕ ОНИ ТАМ ГОВНО!!!!!!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 6 октября 2016, 18:33

      Чего-то так печется о нем, бухали что ли вместе? Из-за вас и ЧМ отменят, потому что одна коррупция.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 6 октября 2016, 17:35

      Левников возглавляет судейский комитет - следующий на выход.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 6 октября 2016, 17:30

      В правильном направлении??? Да при нем судейство в России деградировало уже под плинтус!

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 17:24

      Валентин Иванов-младший был посредственным футболистом и быстро подался в футбольные арбитры. Арбитром он был ещё более посредственным, но старательно свистел в пользу ЦСКА (особенно в матчах со Спартаком) потому и сделал быструю карьеру, хотя и на Евроматчах отметился скандальным судейством. Иванова двигал Гинер поэтому резонно предположить, что либо Гинер разочаровался в своём протеже, либо самому Гинеру приходит конец. Хотелось бы верить во второе, ага.

      -2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 6 октября 2016, 17:10

      Очень жаль,что ушел специалист высокого класса и хороший человек.Остается только надеятся-Валентин Иванов возвратится!

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Юрий Крутько 6 октября 2016, 17:24

      Сынок, ты совершенно не знаешь матчасти, ага.

      -2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 октября 2016, 16:48

      футбола нет у нас масква и свиные истерики

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > BAIv 6 октября 2016, 17:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Температуришь? Выздоравливай, ага.

      -5
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      Рейтинг: +111

      baddy > BAIv 6 октября 2016, 18:34

      Да у вас вообще ничего нет. Этот судьишка не из ваших?

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 октября 2016, 16:37

      Это за фразу после игры с бомжами, что Спартак действительно имеет право говорить, что его засудили...

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