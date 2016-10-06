Сухина: «Уход Валентина Иванова из РФС стал полной неожиданностью»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал отставку своего руководителя Валентина Иванова.

– Только что узнал, что заявление Валентина Иванова удовлетворено руководством РФС. Мы сейчас находимся в Кратове на учебно-тренировочном сборе судей ФНЛ.

– Для вас это стало полной неожиданностью?

– Да, узнал об уходе Валентина Валентиновича пять минут назад.