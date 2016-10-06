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    Сухина: «Уход Валентина Иванова из РФС стал полной неожиданностью»

    Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал отставку своего руководителя Валентина Иванова.

    – Только что узнал, что заявление Валентина Иванова удовлетворено руководством РФС. Мы сейчас находимся в Кратове на учебно-тренировочном сборе судей ФНЛ.

    – Для вас это стало полной неожиданностью?

    – Да, узнал об уходе Валентина Валентиновича пять минут назад.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2016 14:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 18:25

      Станислав Сучина - знатный был тридвараз, что особо было заметно на матчах с участием Анжи, видимо поэтому и пошёл в рост после завершения судейства.

      -1
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      Рейтинг: +3242

      Опорник84 6 октября 2016, 18:14

      По ходу крысы бегут с корабля! Жопа видно засрана у тов. Иванова! Матч Зенит -Спартак вскрыл нарыв!

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 6 октября 2016, 17:29

      Кто такие - руководство РФС? Опубликуйте фамилии. "Этих героев" надо знать в лицо, которые так легко расстаются с такими специалистами своего дела.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > radga 6 октября 2016, 18:41

      В новый состав исполкома РФС избран 21 человек:
      Авдонченко, Алиев, Афанасьев, Бочкарёв, Гершкович, Гинер (Президент ПФК ЦСКА Москва. Председатель Финансового комитета РФС), Дюков (Президент ФК "Зенит" Санкт-Петербург), Евтушенко, Ефремов, Зотов, Ибрагимов (Чечня), Комаров, Крысин, Лебедев Игорь Владимирович сынок Жириновского, Депутат Государственной Думы)., Метшин (Президент ФК "Рубин" Казань), Мирзоян, Прядкин, Симонян, Соколов, Турчак.

      -1
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