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    Руководство «Томи» обещает решить вопрос с долгами в октябре-ноябре

    Заместитель губернатора Томской области, член совета директор «Томи» Чингис Акатаев рассказал о финансовых проблемах клуба. По его словам, долги «Томи» связаны с увеличением расходов после выхода команды в Премьер-лигу.

    «Все требует дополнительных затрат, платежная ведомость увеличивается, на это нужны дополнительные деньги. Мы этот вопрос решаем, с губернатором обсуждали. Думаю, в течение октября-ноября вопросы с бюджетом будут решены.

    Ситуация с бюджетом изменилась, когда «Томь» перестал финансировать один из двух генеральных спонсоров – НК «Роснефть». Равнозначной замены мы пока не нашли. Есть определенные договоренности, пока не могу их раскрывать», – пояснил Акатаев.

    Источник: ТАСС

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    06.10.2016 11:54
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