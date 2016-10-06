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    Арбитраж признал законным арест средств на счетах «Ростова»

    Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность ареста денежных средств ОАО «ФК«Ростов» в размере около 37,8 миллиона рублей.

    Напомним, что в клубе просили признать недействительным постановление от 4 августа, которое было вынесено в рамках сводного исполнительного производства в отношении клуба.

    Ранее сообщалось, что счета «Ростова» арестовали в конце августа.

    Источник: Р-Спорт

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    06.10.2016 11:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 октября 2016, 00:02

      РСМ, парни, вы просто играйте, как играли! Если что, всем миром соберём на поддержку команды. Пусть "спонсорам", "хозяевам" и администрации будет позорно! Крепитесь! С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 октября 2016, 20:43

      Ничего, чем больше будут писать за Ростов даже в негативном плане, тем лучше.
      Это своего рода реклама и она идет на пользу команде. Ростов от этих вбросов
      становится только сильнее, тем более Бугага появился.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 октября 2016, 19:33

      Ростовчане, крепитесь! Надо верить в лучшее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 6 октября 2016, 13:49

      Ну как же так. Я сам из самары и очень рад что клуб из провинции выбился. Команда на фоне милиардных москвичей и питера просто супер,вся страна за них болеет и не одна тварь богатая не поможет.Боль

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 октября 2016, 13:10

      Долги бы игрокам раздали и арестовывать бы нечего было

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 6 октября 2016, 12:51

      блять что за страна!!! Ростов держись!

      14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > МЯСО87 6 октября 2016, 17:06

      Спасибо за поддержку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Lilipyt 6 октября 2016, 12:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Довыебывались и на те получите, уже не однократно слышу про коррупцию в клубе.

      -10
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Lilipyt 6 октября 2016, 17:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клуб,под названием Россия? Да каждый день по телеку говорят

      -4
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      Рейтинг: +133

      razory 6 октября 2016, 12:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо Курбана гнать со своими шакалами

      -15
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      Рейтинг: +837

      eleng 6 октября 2016, 12:10

      Душат клуб гады, жаль....

      5
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 6 октября 2016, 12:00

      такими темпами до банкротства доведут ростов

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Drama 6 октября 2016, 18:56

      руй тебе в сраку!!!

      1
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