Арбитраж признал законным арест средств на счетах «Ростова»

Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность ареста денежных средств ОАО «ФК«Ростов» в размере около 37,8 миллиона рублей.

Напомним, что в клубе просили признать недействительным постановление от 4 августа, которое было вынесено в рамках сводного исполнительного производства в отношении клуба.

Ранее сообщалось, что счета «Ростова» арестовали в конце августа.