Арбитраж признал законным арест средств на счетах «Ростова»

РСМ, парни, вы просто играйте, как играли! Если что, всем миром соберём на поддержку команды. Пусть "спонсорам", "хозяевам" и администрации будет позорно! Крепитесь! С ув.
Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность ареста денежных средств ОАО «ФК«Ростов» в размере около 37,8 миллиона рублей.
Напомним, что в клубе просили признать недействительным постановление от 4 августа, которое было вынесено в рамках сводного исполнительного производства в отношении клуба.
Ранее сообщалось, что счета «Ростова» арестовали в конце августа.