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    Зобнин: «Несмотря на судейство, мы могли обыграть «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:4) в матче РФПЛ.

    – Несмотря на поражения, понимаем, что играем в принципе неплохо. У нас многое получается. Упаднического настроения нет, все-таки идем на первом месте, хоть по очкам и сравнялись с «Зенитом». У нас все впереди, вполне можем добиться высокого места.

    – Как после матча с «Зенитом» Каррера провожал команду?

    – Подбодрил нас, сказал, что все было в наших руках. Несмотря на судейство, мы могли этот матч сыграть вничью и даже выиграть. Сказал, что все зависит только от нас, а не от судей.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2016 09:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 октября 2016, 17:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иллюзии всё это, нехорошие.

      -4
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      Рейтинг: +295

      ильиных 6 октября 2016, 15:49

      Все будет ок

      1
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      Рейтинг: +642

      somn 6 октября 2016, 13:45

      Конечно, надо было Зенит обыгрывать. Только что-то не заладилось. Наверное, как у танцоров, которым что-то мешает.

      -2
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 6 октября 2016, 13:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свиной грипп это серьёзно всех москалей может скосить , а не только свиней

      -8
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      Рейтинг: +11370

      alp 6 октября 2016, 13:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у вас там в тарасовке все такие на голову больные?

      -4
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 6 октября 2016, 13:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рома, никаких поступков не помнит...

      -4
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      Рейтинг: +358

      Финт 6 октября 2016, 13:11

      Ещё один нытик,достали уже судейство было плохим в обе стороны! Кого ты мог выиграть ,3 матч летите,и Ростов вас порвёт,вот потом запоёшь!

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 октября 2016, 12:45

      Вселенский вой стихает, иногда раздаются отдельные всхлипы.

      -3
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 6 октября 2016, 12:34

      Правильно Роман Зобнин сформулировал: "несмотря на судейство, мы могли этот матч сыграть вничью и даже выиграть",молодец,причины надо искать в себе и в своей команде!Судья ошибается и в другую сторону,только на это надо объективно смотреть...

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 октября 2016, 11:25

      100 % могли бы-если бы не Сергей Иванов.Я понимаю что руки опускаются,когда понимаешь что судья посадил команду на свисток.

      -3
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