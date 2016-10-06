Карасев: «Главный арбитр получает 78 тысяч. Каждый год обещают повышение»

Судья Сергей Карасев рассказал о своей работе и том, как оплачивается труд арбитров.

«Хотел бы поработать в каком-нибудь европейском чемпионате. Мне ближе Германия. Самый напряженный поединок для судей из РФПЛ? Это дерби «Спартак» – ЦСКА. Это сейчас для арбитра самый серьезный матч.

Денег мне не предлагали, никто не давил. Это просто нереально, особенно в наше время. Мы столько лет шли к премьер-лиге, я шел 13 лет, чтобы все потерять в одночасье? Нет! Есть недовольство мною, потому что я не принимаю стандартных решений. Могу на 93-й минуте легко поставить пенальти, если увижу. Я никогда не закрою глаза. Правда превыше всего, я за справедливость. Если есть – это будет с моей стороны, и я ничего выдумывать не собираюсь.

Мы получаем зарплату после налогов – 78 тысяч получает главный арбитр, это сумма еще с 2003 года. Каждый год обещают, что будет повышение, но такого пока не произошло. Надеемся, что это случится. Гонорары УЕФА – хорошие, достойные деньги. Это больше, чем я получаю в России», – сказал Карасев.