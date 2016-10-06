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  • Карасев: «Главный арбитр получает 78 тысяч. Каждый год обещают повышение»

Карасев: «Главный арбитр получает 78 тысяч. Каждый год обещают повышение»

6 октября 2016, 00:00
41

Судья Сергей Карасев рассказал о своей работе и том, как оплачивается труд арбитров.

«Хотел бы поработать в каком-нибудь европейском чемпионате. Мне ближе Германия. Самый напряженный поединок для судей из РФПЛ? Это дерби «Спартак» – ЦСКА. Это сейчас для арбитра самый серьезный матч.

Денег мне не предлагали, никто не давил. Это просто нереально, особенно в наше время. Мы столько лет шли к премьер-лиге, я шел 13 лет, чтобы все потерять в одночасье? Нет! Есть недовольство мною, потому что я не принимаю стандартных решений. Могу на 93-й минуте легко поставить пенальти, если увижу. Я никогда не закрою глаза. Правда превыше всего, я за справедливость. Если есть – это будет с моей стороны, и я ничего выдумывать не собираюсь.

Мы получаем зарплату после налогов – 78 тысяч получает главный арбитр, это сумма еще с 2003 года. Каждый год обещают, что будет повышение, но такого пока не произошло. Надеемся, что это случится. Гонорары УЕФА – хорошие, достойные деньги. Это больше, чем я получаю в России», – сказал Карасев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (41)
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B_A_IV
1475701681
это спецом каждый гол обещают больше....
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Путлер3
1475701943
Карасев: «За каждый гол в ворота соперников ЦСКА я получаю повышение»
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Percent
1475702026
В названии статьи опечатка по Фрейду! ))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1475703115
Сайт, похоже, теперь бесхозный, админов нет, а роботу - что год, что гол - по верхнему барабану.
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ДАША Д
1475720056
Очень много получают, но недостаточно что бы не быть продажными.
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a-rakhmatov
1475722059
Уровень зарплаты на порядки ниже футболистов и это вызывает соблазн подрабатывать на матчах)))
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каа
1475727710
78 Тысяч за матч?...за 90 минут ....- это полугодовая зарплата учителя в Дагестане....- 90 минут это всего 1 пара т.е 2 урока.. коих каждый день по несколько ...И уж поверьте работа учителя требует гораздо больше ответственности и справедливости чем работа рефери... тут на кону результат игры - там на кону будущее детей ... С Днем Учителя, Россия!!!
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Фан666
1475731370
Сраный футбольный судья получает больше чем целое село какой-нибудь Рязанской области. Делая совершенно безответственную работёнку. Страна катиться в говно, а футболисты требуют денег!
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muromen
1475732548
Это что, маленькая зарплата?! На что свистуны надеятся?! Наверняка это только оклад, а надбавки, а премии? Гундосы!
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спартак спартаков1
1475747181
за матч.за 2 часа работы...охренеть
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