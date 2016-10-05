Саввиди: «Завтра будет принято окончательное решение по прекращению финансирования «Ростова»

Владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди отметил, что находится в шаге от окончательного решения прекратить финансировать «Ростов».

«Окончательное ли это решение? Я бы сказал, почти. Сейчас вылетаю в Ростов, завтра будет серия консультаций с советом директоров компании и будет принято окончательное решение.

«Если мои директора согласятся, то может быть продолжено сотрудничество; если нет, то категорически нет. Я очень ценю свою команду. У нас работает 20 тысяч человек, почти 50 директоров, которые управляют коллективами. Не демонстрировать уважение к ним и не защищать их достоинство — это дискредитирует меня как собственника бизнеса.

Скорее не буду подавать в суд в силу того, что подать в суд — фактически приостановить деятельность клуба, а я не хочу, чтобы из-за меня или кого-то другого судьба клуба была разрешена таким образом», – заявил Саввиди.