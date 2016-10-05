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  • Саввиди: «Завтра будет принято окончательное решение по прекращению финансирования «Ростова»

Саввиди: «Завтра будет принято окончательное решение по прекращению финансирования «Ростова»

5 октября 2016, 18:43
3

Владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди отметил, что находится в шаге от окончательного решения прекратить финансировать «Ростов».

«Окончательное ли это решение? Я бы сказал, почти. Сейчас вылетаю в Ростов, завтра будет серия консультаций с советом директоров компании и будет принято окончательное решение.

«Если мои директора согласятся, то может быть продолжено сотрудничество; если нет, то категорически нет. Я очень ценю свою команду. У нас работает 20 тысяч человек, почти 50 директоров, которые управляют коллективами. Не демонстрировать уважение к ним и не защищать их достоинство — это дискредитирует меня как собственника бизнеса.

Скорее не буду подавать в суд в силу того, что подать в суд — фактически приостановить деятельность клуба, а я не хочу, чтобы из-за меня или кого-то другого судьба клуба была разрешена таким образом», – заявил Саввиди.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Legioner-05
1475684782
Я думаю в нашем чемпионате не дают житья конкурентам и, поэтому,как только какой нибудь провинциальный клуб начинает составлять ощутимую конкуренцию для столичных клубов то ,сразу у владельца клуба начинаются проблемы,которые соответственно создаются искусственно или просто просят его не заниматься футболом настолько серьезно.
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yurdin
1475695289
Ещё одна попытка выкрутить руки "Ростову" и поставить на колени Ростов.
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Black Giz
1475697896
Быстрей бы это завтра. Надеюсь там выскажутся против финансирования и ты наконец-то свалишь.
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