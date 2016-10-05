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    Саввиди: «Завтра будет принято окончательное решение по прекращению финансирования «Ростова»

    Владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди отметил, что находится в шаге от окончательного решения прекратить финансировать «Ростов».

    «Окончательное ли это решение? Я бы сказал, почти. Сейчас вылетаю в Ростов, завтра будет серия консультаций с советом директоров компании и будет принято окончательное решение.

    «Если мои директора согласятся, то может быть продолжено сотрудничество; если нет, то категорически нет. Я очень ценю свою команду. У нас работает 20 тысяч человек, почти 50 директоров, которые управляют коллективами. Не демонстрировать уважение к ним и не защищать их достоинство — это дискредитирует меня как собственника бизнеса.

    Скорее не буду подавать в суд в силу того, что подать в суд — фактически приостановить деятельность клуба, а я не хочу, чтобы из-за меня или кого-то другого судьба клуба была разрешена таким образом», – заявил Саввиди.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2016 18:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 октября 2016, 23:04

      Быстрей бы это завтра. Надеюсь там выскажутся против финансирования и ты наконец-то свалишь.

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      Рейтинг: +577

      yurdin 5 октября 2016, 22:21

      Ещё одна попытка выкрутить руки "Ростову" и поставить на колени Ростов.

      3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 5 октября 2016, 19:26

      Я думаю в нашем чемпионате не дают житья конкурентам и, поэтому,как только какой нибудь провинциальный клуб начинает составлять ощутимую конкуренцию для столичных клубов то ,сразу у владельца клуба начинаются проблемы,которые соответственно создаются искусственно или просто просят его не заниматься футболом настолько серьезно.

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