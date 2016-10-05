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    Саввиди объяснил причины прекращения финансирования «Ростова»

    Председатель совета директоров ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди обвинил «Ростов», спонсором которого является компания, в нежелании следовать определенным договоренностям.

    «Факт в том, что нас попросили помочь. Чтобы клуб смог разблокировать арестованные счета и команда поехала в Европу, нас попросили заплатить за два месяца. И мы за август и сентябрь заплатили больше 110 миллионов рублей. В частности, перед поездкой в Мюнхен под эти цели отдали 63,5 миллиона.

    Поставили одно условие: мы оплачиваем дорогу и гостиницы, разблокируем счета, покупаем команде форму. А их дело – разместить на футболках наш логотип. Потому что нас интересовал немецкий рынок, был интерес продвинуть бренд и в Германии.

    Мы помогли «Ростову» погасить все текущие задолженности, в том числе по налогам. И после этого нам рассказывают о регламентах УЕФА. Но мы же не первый день работаем – если были такие регламенты, почему вы взяли деньги?

    Это не скандал, а невежество. Логика очевидная и понятная. Вы берете деньги под какие-то условия… Не нравится — не берите, я же не навязываю себя. Мы не хотим вытеснять генерального спонсора «Ростова» «ТНС-Энерго», как это подавалось клубом, сославшимся на регламент УЕФА, запрещающий менять генспонсора по ходу сезона», – заявил Саввиди.

    Источник: Известия

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    05.10.2016 17:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +104

      M.B. 7 октября 2016, 10:59

      И пусть канает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 6 октября 2016, 22:03

      ПИДОРАС!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 6 октября 2016, 19:50

      Скатертью дорога, пёс!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 6 октября 2016, 12:38

      $aввиди иуда

      0
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 6 октября 2016, 10:50

      Я наивно полагал, что бизнес, финансирующий спорт высших достижений, получает преференции от руководства страны. Я полагал, что бизнесменам разрешили быть спонсорами, ибо спорт в РФ, за редким исключением, убыточный. Но зрелищные виды спорта (со скандалами, интригами, медийными конфликтами) дают населению отдушину, раскрашивают серую жизнь в более яркие цвета. Конфликты господина, который за счёт своего российского бизнеса содержит греческую команду и спорадически помогает ростовским командам очень понятны. Он претендует на новую роль в обществе – в режиме санкций помогает команде, которая не сдается. Видимо, торг с людьми, которые разрешили бизнесменам быть спонсорами, очень даже уместен. Неспроста некоторые любят летать на частных самолетах. Нужно новое осмысление развития зрелищных видов спорта. Времена изменились.

      При такой серьезной "игре" объяснения даются не серьезные – следовательно, ищут и возможности для «достойного» отступления.
      В Германии логотип спонсора компании с разгром проигравшей не принесёт ощутимой выгоды? Сельскохозяйственной продукции из Ростова нет места на рынке Европы, а табаку ростовскому нет место также. Греческий табачок, ростовскому табачку рознь. Как же он умело держит в напряжение власти, болельщиков и игроков, то спонсирует, то не спонсирует, то оскорбляет, то испугавшись, что его могут привлечь к ответственности за клевету (сданный матч ФК "Мордовии") - платит. А после покупки "индульгенции" и дополнительных услугах власти – отскочил. Сейчас пришла пора «отрезвления» - продешевил. Трудно отличить, где это блеф, а где бескорыстная помощь.

      Проект ростовского футбола – это краткосрочный проект, а проекты и самое главное дивиденды бизнес-невыдержанных людей - это долгосрочные проекты. Мотивация ростовских начальников понятна. Долго ли этот вопрос ростовского футбола будет в зоне внимания Москвы. «Доктора в Ростов по этому поводу посылать не будут».
      ... Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Победит Иван.

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 6 октября 2016, 10:18

      да , некрасиво "получилось" ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 октября 2016, 00:03

      Удачи Ростову и хорошей финансовой поддержки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 октября 2016, 23:39

      Что же теперь будет?((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 5 октября 2016, 22:58

      Чего-то этот "доверчивый спонсор" не договаривает)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 октября 2016, 22:53

      Очередное бла, бла, бла этого пустозвона. Вон из команды собака.

      4
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