Кошельников ушел с поста президента «Арсенала» из-за нехватки времени

Петр Кошельников объяснил мотивы своего решения покинуть пост президента тульского «Арсенала».

«Я сам решил, добровольно. Понимаете, здесь небольшая коллизия, все-таки клуб в Премьер-Лиге и требует очень-очень много времени. Я не смогу заниматься им факультативно, ведь я еще председатель Счетной палаты Тульской области. Это госдолжность, и, конечно, совмещать очень тяжело. Но это не означает, что я самоустраняюсь и не буду помогать клубу, продолжу ему помогать на общественных началах. Просто будет человек, который будет этим постоянно заниматься.

Безусловно, предложение о смене главного тренера высказал новый президент, но я не хочу сказать, что с чем-то Павлов не справился; хотел бы сказать ему добрые слова и спасибо. Но есть определенный нюанс, как и в любом спортивном клубе. Может быть, наступает момент, когда надо делать что-то по-другому. Никакого провала не было, но...», – заявил Кошельников.