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    «Зенит» оштрафован на 415 тысяч, «Спартак» – на 320 тысяч

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях, выписанных «Зениту» и «Спартаку» по итогам их очного противостояния в рамках 9-го тура РФПЛ.

    «Зенит» за использование пиротехники болельщиками в матче со «Спартаком» оштрафован на 300 тысяч рублей. За поджог атрибутики клуб также получил штраф в размере 50 тысяч. рублей. За скандирование ненормативной лексики клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. За демонстрацию несогласованного баннера — 25 тысяч рублей. «Спартак» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники, за скандирование ненормативной лексики — еще на 20 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2016 15:43
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 6 октября 2016, 14:54

      Мне кажется у РФС бизнес,они сначала продают эту пиротехнику,затем пропускают без проблем на стадион,а затем ещё и со штрафов бонусы собирают,как грибы после дождя. Ах да,и ещё интересно,почему за мат разная сумма штрафов? Типа одни более жёсткие слова употребляли,а другие нет? Или считали персонально,что у одних 585 матерных слов,а у других 712? И Вообще куда деньги идут,надеюсь в дело? Может пойдут на персонального учителя по англ. языку для Мудко?

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 6 октября 2016, 09:06

      Тут тоже в пользу Зенита счёт.

      0
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      Рейтинг: +10

      jack jones 6 октября 2016, 08:02

      Хорошо погуляли)

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 октября 2016, 00:30

      отчет бы поглядеть куда деньга тратится со штрафов ( ну очень интересно)

      5
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 октября 2016, 00:24

      надо фанатов штрафовать а не клубы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11370

      alp 5 октября 2016, 23:04

      я б спартаку штраф бы накинул тыс 300 за нытье

      2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 5 октября 2016, 21:13

      Короче хорошо погуляли, что аж баньку спалили.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 5 октября 2016, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      причина штрафа "Спартака" - судейство иванова.

      -5
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 5 октября 2016, 20:08

      Нехило дерут...

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 октября 2016, 19:23

      Перед входом на стадионы необходимо сдавать запрещённые предметы. Обязать всех также сдавать язык. Свои вещи и языки можно будет забрать после матча из общей кучи. С ув.

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Дон Посей 5 октября 2016, 19:37

      С языком, конечно, шутка. А я бы сделал так:
      На эти самые 40 и 20 тыр купил в интиме намордников с шариком-кляпом и запрягал каждого пятого при входе на фанатский сектор, под замок, разумеется. Если матч обошелся без мата, на след. игру намордник уже каждому 10-му, если с матом - каждому третьему и т.д. в том же духе. Хотят нормально смотреть на стадионе - пусть учатся уважать остальных, не хотят - или кляп, или за борт.

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > ШарКий вояж в ТуЛузу 5 октября 2016, 21:18

      Причём намордники не снимать до следующего прихода на стадион...

      -1
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