Аджоев: «Хочу поставить «Арсенал» на победные рельсы»

«Хочу поставить «Арсенал» на победные рельсы».
Лишь бы вторые "по" не отвалились.
Гурам Аджоев обозначил свои первоначальные задачи на посту президента тульского «Арсенала».
«Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы. Тула — по-настоящему футбольный город, «Арсенал» поддерживают и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с каждой игрой увеличивалась. Имя нового главного тренера станет известно на днях. Возможно, мы определимся с кандидатурой уже завтра. Болельщикам нужно запастись терпением и поддерживать команду», – заявил Аджоев.