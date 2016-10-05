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    Аджоев: «Хочу поставить «Арсенал» на победные рельсы»

    Гурам Аджоев обозначил свои первоначальные задачи на посту президента тульского «Арсенала».

    «Хочу, чтобы команда встала на победные рельсы. Тула — по-настоящему футбольный город, «Арсенал» поддерживают и в горе, и в радости. Мы сделаем все, чтобы заполняемость на нашем стадионе с каждой игрой увеличивалась. Имя нового главного тренера станет известно на днях. Возможно, мы определимся с кандидатурой уже завтра. Болельщикам нужно запастись терпением и поддерживать команду», – заявил Аджоев.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    05.10.2016 13:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 октября 2016, 20:00

      «Хочу поставить «Арсенал» на победные рельсы».

      Лишь бы вторые "по" не отвалились.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 октября 2016, 19:48

      Главное чтобы не на рельсы пердива, как успешно поставил динамико...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 октября 2016, 18:15

      Вслед за московским Динамо! Флаг в руки!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 октября 2016, 17:27

      Ахахах, московское Динамо уже отправил под откос.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 5 октября 2016, 14:00

      В какой лиге... ? Динамо уже поставил на победные рельсы ...правда в ФНЛ...но победные

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