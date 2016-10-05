Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Авен: «Я был близок к покупке половины «Спартака»

5 октября 2016, 12:51
9

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен отметил, что был очень близок к покупке 50% прав на «Спартак».

«Я был близок к тому, чтобы купить половину «Спартака». У нас там было NDA подписано. Я PriceWaterhouse нанимал. Это уже не секрет сейчас. Это была никакая не инвестиция, это было чистое спонсорство и трата денег. Но я там был не один. Я должен был это делать с партнерами. У нас была некая группа. Один из них тут выступал только что — Леонид Богуславский. Был один из наших потенциальных партнеров в этом деле. Так получилось, что некоторые члены моей команды по объективным причинам не могут сегодня быть акционерами «Спартака». Не хочу вдаваться в детали. Это была первая и главная причина, почему это рассыпалось», – заявил Авен.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Munez89
1475665035
У меня корешу с его банка по 20 раз за день звонят, а он им говорит..идите на ..й, видимо его денег как раз и не хватило, что бы купить Спартак))
Ответить
GeorgeXIII
1475665767
а щас Спартак ничей?
Ответить
woyser
1475669335
Бабосы они там отмывали, некоторые члены команды по объективным причинам где-то в Сибири(как то не до акционерства). Короче трест лопнул.
Ответить
ZhenjaSAB
1475670995
Везде чуток не хватает!
Ответить
gor77
1475672224
Ёлы-палы!!! Почему недокопировали?????????????? Бомбардир... Это пропущенное: «Второе — мы увидели, что это будет сложное партнёрство. Сегодня с „ЛУКОЙЛом“, который владеет второй половиной. Мы оценили, что наверное, это очень трудно — этим делом заниматься», — добавил Авен. По его словам, он до сих пор в добрых отношениях и с президентом столичного клуба Леонидом Федуном, и с Вагитом Алекперовым. «Сегодня как бизнес мне не кажется это перспективным», — отметил он.
Ответить
Aztec58
1475678263
И слава Богу! Авен - мутная личность и несомненно пятая колонна, типа Гинера.
Ответить
Krasnodar 123
1475681722
Бери ЦСКА говорят Гюнтер продает, Торпедо бери, наконец Кубань не плохой вариант. Команд без финансовой поддержки хватает!
Ответить
Главные новости
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+