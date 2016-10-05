Авен: «Я был близок к покупке половины «Спартака»

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен отметил, что был очень близок к покупке 50% прав на «Спартак».

«Я был близок к тому, чтобы купить половину «Спартака». У нас там было NDA подписано. Я PriceWaterhouse нанимал. Это уже не секрет сейчас. Это была никакая не инвестиция, это было чистое спонсорство и трата денег. Но я там был не один. Я должен был это делать с партнерами. У нас была некая группа. Один из них тут выступал только что — Леонид Богуславский. Был один из наших потенциальных партнеров в этом деле. Так получилось, что некоторые члены моей команды по объективным причинам не могут сегодня быть акционерами «Спартака». Не хочу вдаваться в детали. Это была первая и главная причина, почему это рассыпалось», – заявил Авен.