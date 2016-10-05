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    Авен: «Я был близок к покупке половины «Спартака»

    Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен отметил, что был очень близок к покупке 50% прав на «Спартак».

    «Я был близок к тому, чтобы купить половину «Спартака». У нас там было NDA подписано. Я PriceWaterhouse нанимал. Это уже не секрет сейчас. Это была никакая не инвестиция, это было чистое спонсорство и трата денег. Но я там был не один. Я должен был это делать с партнерами. У нас была некая группа. Один из них тут выступал только что — Леонид Богуславский. Был один из наших потенциальных партнеров в этом деле. Так получилось, что некоторые члены моей команды по объективным причинам не могут сегодня быть акционерами «Спартака». Не хочу вдаваться в детали. Это была первая и главная причина, почему это рассыпалось», – заявил Авен.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2016 12:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 5 октября 2016, 18:35

      Бери ЦСКА говорят Гюнтер продает, Торпедо бери, наконец Кубань не плохой вариант. Команд без финансовой поддержки хватает!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 октября 2016, 17:37

      И слава Богу! Авен - мутная личность и несомненно пятая колонна, типа Гинера.

      0
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      Рейтинг: +1820

      gor77 5 октября 2016, 15:57

      Ёлы-палы!!! Почему недокопировали??????????????
      Бомбардир...
      Это пропущенное:
      «Второе — мы увидели, что это будет сложное партнёрство. Сегодня с „ЛУКОЙЛом“, который владеет второй половиной. Мы оценили, что наверное, это очень трудно — этим делом заниматься», — добавил Авен.
      По его словам, он до сих пор в добрых отношениях и с президентом столичного клуба Леонидом Федуном, и с Вагитом Алекперовым.
      «Сегодня как бизнес мне не кажется это перспективным», — отметил он.

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 5 октября 2016, 15:36

      Везде чуток не хватает!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 октября 2016, 15:08

      Бабосы они там отмывали, некоторые члены команды по объективным причинам где-то в Сибири(как то не до акционерства). Короче трест лопнул.

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 октября 2016, 14:09

      а щас Спартак ничей?

      -2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 октября 2016, 13:57

      У меня корешу с его банка по 20 раз за день звонят, а он им говорит..идите на ..й, видимо его денег как раз и не хватило, что бы купить Спартак))

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