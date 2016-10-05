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    Аджоев назначен президентом «Арсенала»

    В среду, 5 октября, на заседании попечительского совета тульского «Арсенал» принято решение о назначении на должность президента клуба 54-летнего Гурама Захаровича Аджоева. Прежде эту должность занимал Петр Кошельников.

    Он выступал в качестве футболиста в 80-е года за «Торпедо» Кутаиси, «Динамо» Москва, «Спартак» Москва, «Металлист» Харьков. В 2013-15 годах Гурам Аджоев занимал должность спортивного директора ФК «Динамо» Москва.

    Ранее стало известно об официальном подтверждении информации об отставке главного тренера «Арсенала» Сергея Павлова.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    05.10.2016 11:43
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 6 октября 2016, 10:09

      Это все равно, что Сердюкова министром иностранных дел назначить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 5 октября 2016, 22:11

      Пипец Арсеналу - ещё один клуб откуда вывезут все деньги ! Аджоев - ВОР ! Динамо это уже ощутило !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 октября 2016, 15:42

      Лучше бы анжи, или терек.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Alexdrill 5 октября 2016, 12:52

      Как он вообще после Динамо куда-то попал? Не понимаю

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Polilux > Alexdrill 5 октября 2016, 22:12

      Посадить не получаеться - везде любят деньги !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 5 октября 2016, 12:16

      Сочувствую ..... вы там держитесь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2016, 12:12

      Терпенья вам, болелы:)

      1
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      Рейтинг: +14

      SANY/S 5 октября 2016, 11:57

      сам в шоке

      2
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 5 октября 2016, 11:52

      ПАВЛОВ В ВЫШКУ ВЫВОДИТ.АДЖОЕВ В ПЕРДИВ.КУДА СМОТРИТ ТУЛА?

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