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    Геркус: «Оставим на совести Котова то, как он вел трансферные кампании»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус жестко прокомментировал слова бывшего спортивного директора «железнодорожников» Кирилла Котова, который выступил с критикой в адрес нынешнего руководства клуба.

    «Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов говорил, что с ним никто не советовался из нового руководства? У меня есть заявление по поводу интервью господина Котова. Он решил покинуть клуб до моего назначения и прихода Игоря Корнеева. «Локомотив» не комментировал его работу, а он решил поговорить о нашей…

    Мы оставим на его совести слова о том, как он вел трансферные кампании и все остальное. Хотелось бы, чтобы он больше не касался в своих комментариях «Локомотива» не прямо, не косвенно. В противном случае мы очень подробно – с цифрами и фактами – прокомментируем его работу. Не уверен, что это пойдет на пользу обеим сторонам», – заявил Геркус.

    После девяти туров «Локомотив» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2016 07:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 октября 2016, 09:36

      зачем оставить надо поискать у него совесть внутри... и вытряхнуть наизнанку

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 5 октября 2016, 08:45

      Смородская и Котов- два шакала, которые шесть лет наживались на клубе. Два моральных урода, их место в зоне лес валить.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Антибиотик 5 октября 2016, 17:25

      Сынок, ты многого не знаешь, ага, последи за дальнейшей судьбой Локо.

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