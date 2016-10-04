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    Доннарумма: «Отец запрещает мне делать тату и носить серьги, так что я не буду»

    Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о влиянии родителей на свое отношение к делу.

    «Я стараюсь тяжело работать и делать все возможное, потому что именно этому меня учили родители прежде всего. Особенно мама, которая всегда говорит, чтобы я был скромным и хорошо себя вел.

    Папа продолжает работать плотником, но не хочет, чтобы я ему помогал, потому что я не так хорош в этом деле, как он. Папа всегда говорит: «Никаких тату и сережек в ушах», так что у меня никогда не будет этих украшений!», – сказал Доннарумма.

    Источник: Football Italia

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    04.10.2016 23:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +324

      hellkid 5 октября 2016, 10:08

      Батя все верно сказал, уважение!

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 октября 2016, 08:35

      Прям приятно почитать.

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 5 октября 2016, 08:11

      От души МУЖИК!!!

      0
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      Рейтинг: +10

      aws23rwg 5 октября 2016, 02:04

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      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 октября 2016, 01:18

      Браво папе! Всем бы таких родителей!!!

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