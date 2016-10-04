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    «Спорт-Экспресс»: матч «Зенита» и «Спартака» должен был судить Мешков

    Матч девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком», главный судья которого Сергей Иванов принял ряд спорных решений, должен был обслуживать другой арбитр. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Издание утверждает, что первоначально основным кандидатом на эту встречу рассматривался Виталий Мешков, поскольку Иванов в восьмом туре не очень удачно отсудил матч ЦСКА и «Краснодара» (1:1), а на неделе летал на игру Юношеской лиги УЕФА.

    Однако, по информации источника, кандидатура Мешкова в итоге была по неизвестным причинам отклонена, и на матч был назначен Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 20:44
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 5 октября 2016, 12:47

      Ну просто как в известном фильме - Ребята, на его месте должен был быть я! -И в ответ : Напьешься, будешь!

      0
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      Рейтинг: +14

      petrovb 5 октября 2016, 12:40

      Игра показала, что надежды "народной" (народ г. Москва ?) команды ничем не обоснованы. Поэтому происходит переход от песни "Спартак - чемпион" к песне "Газпром все купил".

      3
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 5 октября 2016, 10:13

      По неизвестным причинам кандидатура Мешкова была отклонена. А почему по неизвестным,раз узнали,что отклонили?Спросили,а Вам ответили : Идите на хер,сявки,не вашего ума дело.?Или постеснялись спросить,опасаясь за здоровье?

      2
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      Рейтинг: +8122

      nik55 5 октября 2016, 10:03

      вообще о судействе в целом всего чемпионата нужно говорить

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 октября 2016, 09:29

      так это болел зенита мешками звали. так что тут родственные связи спартак отстаранил

      0
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      Рейтинг: +18284

      ilichkadr 5 октября 2016, 08:58

      Надо играть, в каждом матче биться до конца, а не уповать на судей. Окончание 1-го круга покажет какая команда стабильнее.

      0
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 5 октября 2016, 06:36

      Сразу оговорюсь, что своим постом не хочу никого обижать. Лишь искренне интересуюсь:
      Напоминаю, что Спартак по-прежнему на первом месте. После (всего!) 9 тура. Все вообще может еще 10 раз поменяться. Откуда столько.... (простите, я потомственный интеллигент). Уважаемые болельщики Спартака, вы действительно считаете, что "отсутствие-красной-карточки-у-Кришито-в самом-конце-матча" будет стоить команде чемпионства???

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zёnя 5 октября 2016, 07:39

      Отвечу просто могли бы просто попросить и мы бы подарили вам эти три очка-но сами бы,а получать очки таким образом не красит ни вас адекватных болельщиков ги игроков команды.Просто получилось очень некрасиво.

      -1
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      Рейтинг: +3242

      Опорник84 > Zёnя 5 октября 2016, 08:38

      Нет конечно,все может поменяться! Но конкретно в этом матче дай арбитр свисток и удали Кришито,не было-бы атаки Зенита,и пенальти! У Спартака оставался хороший шанс отыграться! А борьба вся еще впереди!

      0
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      Рейтинг: +763

      alex1004 > Zёnя 5 октября 2016, 11:53

      Сейчас когда схлынули эмоции, можно более объективно рассуждать абстрагируясь от конкретных принятых решений. То что судья отсудил ужасно, думаю согласны все. Ошибался в обе стороны и был не последователен, не держал нити игры в своих руках. Непонятно как на такой топовый матч можно было назначать не совсем соответствующего ему арбитра? Надеялись на чудо? Так его не произошло. Повлиял ли арбитр на результат матча? Думаю все согласятся, что скорее всего да. Другой вопрос, что какой был бы счет при качественном судействе: 4-2, 5-1, 3-3, 3-4 или какой либо еще. Он мог быть другим (в любую сторону), так и таким как он есть. В любом случае судья испортил нам всем праздник футбола. И с таких судей надо наказывать или убирать из судейского корпуса как не соответствующих уровню РПФЛ.

      3
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      Рейтинг: +26

      Zёnя > alex1004 5 октября 2016, 12:14

      Абсолютно согласна с вами!

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 5 октября 2016, 04:56

      ну поменяли судью,ну купили,что уж про это говорить?во время игры с ростовом стало понятно что зинаиду за клитор тащить будут.ну а что поделать?-таковы уж эти газовые лифтёры

      3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 4 октября 2016, 23:43

      даже программу свисток отменили трусы млять

      4
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj > BANNIKOV1970 5 октября 2016, 00:36

      так там же всё Газпром-медия, куда не ткнись все уже схвачено.

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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 4 октября 2016, 23:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      поросята всё плачут.... течка началась преждевременно

      -7
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > B_A_IV 5 октября 2016, 00:01

      ты мне тут поговори я тебя найду мало не покажется

      -3
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